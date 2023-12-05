Хейни объяснил отказ от всех титулов в легком весе

Девин Хейни прокомментировал отказ от всех поясов в легком весе 135 Фото — gettyimages #Девин Хейни Источник — ringtv.com.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(30-0-0, 15 КО) отказаться от всех своих поясов, поскольку больше не будет выступать в легком дивизионе.

< Об этом рассказал сам американский боксер.

«Это был только вопрос времени. Знаете, я провел в легком весе 30 боев. Это неслыханно. Если только речь не идет о сверхтяжелом весе, то мы не слышим о таком, поэтому для меня пора подняться в первый полусредний дивизион, а после этой весовой категории я положил свой глаз на другую. на данный момент мне больше не было ради чего держаться за пояса», — сказал Хейни.

Свой следующий бой Хейни проведет 9 декабря против чемпиона WBC в первой полусредней Реджиса Прогрейса КО).

Раньше Хейни назвал самое сложное сражение в карьере.