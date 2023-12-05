Прогрейс: Хейни будет шокирован моей скоростью

Реджис Прогрейс прокомментировал бой против Дэвина Хейни 265 Фото — gettyimages #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс < Источник - boxing247.com.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) уверен в своей победе над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).

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Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я совсем не завишу от силы. Сейчас все говорят, что это противостояние силы против умения, но я собираюсь использовать все свои навыки.

Да, у меня есть сила, но Дэвин будет шокирован моей скоростью.Он не знает, насколько я быстр.Сила – это одно.Я не собираюсь ее использовать как мексиканец.Вы все увидите мое мастерство.

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Я собираюсь нейтрализовать его джеб. Это то, над чем я работал в зале и во время спаррингов. Если джеб – это его главное оружие, он обречен. сказал Прогрейс.