Бокс
Прогрейс: Я искажу лицо Хэйни
Реджис Прогрейс прокомментировал бой против Дэвина Хейни Вчера 18:41 287 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) уверен в своей победе над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).
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Об этом рассказал сам американский боксер.
«Я действительно чувствую, что Дэвин ничего не сможет сделать. Ничего. Он может стать левшей, он может попытаться нокаутировать меня, Дэвин может делать все , что пожелает, я гарантирую, что у него нечем будет ответить.
Как только он почувствует эти удары, все изменится. Я собираюсь исказить ему лицо», — сказал Прогрейс.
Бой Прогрейса и Хейни состоится 9 декабря в Сан-Франциско.