Прогрейс: Я искажу лицо Хэйни

Реджис Прогрейс прокомментировал бой против Дэвина Хейни 287 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) уверен в своей победе над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).

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Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я действительно чувствую, что Дэвин ничего не сможет сделать. Ничего. Он может стать левшей, он может попытаться нокаутировать меня, Дэвин может делать все , что пожелает, я гарантирую, что у него нечем будет ответить.

Как только он почувствует эти удары, все изменится. Я собираюсь исказить ему лицо», — сказал Прогрейс.