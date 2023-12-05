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Прогрейс: Я искажу лицо Хэйни

Реджис Прогрейс прокомментировал бой против Дэвина Хейни Вчера 18:41 287 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) уверен в своей победе над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).

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Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я действительно чувствую, что Дэвин ничего не сможет сделать. Ничего. Он может стать левшей, он может попытаться нокаутировать меня, Дэвин может делать все , что пожелает, я гарантирую, что у него нечем будет ответить.

Как только он почувствует эти удары, все изменится. Я собираюсь исказить ему лицо», — сказал Прогрейс.

Бой Прогрейса и Хейни состоится 9 декабря в Сан-Франциско.

Источник: champion.com.ua

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