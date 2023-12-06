Бокс
Усик поздравил ВСУ с профессиональным праздником
Усик поздравил ВСУ с профессиональным праздником Сегодня 22:11 207 0 Фото — Getty Images #Александр Усик
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.
Об этом боксер рассказал в Instagram.< /p>
«Дорогие Вооруженные силы Украины, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Дорогие защитники и защитницы, вы защищаете нас от врага, вы смело стоите и не даете врагу пройти.
Я хочу пожелать вам силы, здоровья и победы. Слава Богу за все и Слава Украине», — сказал Усик.
Напомним, первый бой между Т айсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.
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