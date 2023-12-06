Усик поздравил ВСУ с профессиональным праздником 207 Фото — Getty Images #Александр Усик

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поздравил с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом боксер рассказал в Instagram.< /p>

«Дорогие Вооруженные силы Украины, хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Дорогие защитники и защитницы, вы защищаете нас от врага, вы смело стоите и не даете врагу пройти.

Я хочу пожелать вам силы, здоровья и победы. Слава Богу за все и Слава Украине», — сказал Усик.