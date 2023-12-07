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Прогрейс: Это будет грубая остановка Хэйни
Реджис Прогрейс прокомментировал бой против Дэвина Хейни Сегодня 18:28 189 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) уверен в своей победе над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0-0, 15 КО).
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Об этом рассказал сам американский боксер.
«Все в восторге от этого боя. Обычно я еду в Калифорнию, остаюсь там на 2 недели и тренируюсь. На этот раз я остался там на 2 месяцы, был далеко от детей и семьи.Пожертвовал всем, что имею, чтобы одержать победу.
Это меня немного возмутило (то, что его считают аутсайдером в бою – прим.), но я сказал ему Хейни – прим.): «Мы не будем играть в эти игры. Ты будешь относиться ко мне как к чемпиону».
Собираюсь это сделать (испортить планы Девина – прим.). Я тренируюсь для этого. Я во многом пожертвовал ради этого момента, поэтому нет места для неудачи.< /p>
Буквально не могу выбросить эту картинку из головы. Только победа, и я думаю, что это будет брутальная остановка», — сказал Прогрейс.
Бой Прогрейса и Хейни состоится 9 декабря в Сан-Франциско.