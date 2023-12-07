Уайлдер: С нетерпением жду, чтобы нокаутировать Паркера

176 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221e24cc69952dbc4f49b5656b9ff5ed24.jpg" /> Фото: Getty Images #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Scene.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) готов к бою против Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Об этом он рассказал порталу Vegas Insider.

«Если Джозеф Паркер выйдет и будет играть с огнем, он будет играть в опасную игру, когда столкнется со мной из-за моей силы. Потому что своим ударом я пробиваю вас насквозь, а не только попадаю по вам.Было бы интересно увидеть его план на бой, но когда он почувствует мою силу в первый раз, его план изменится.Я с нетерпением жду, чтобы нокаутировать его.

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Мы должны были сражаться много лет назад, но он бегал от меня. Паркер много раз заявлял, что он новый человек и новый боец ​​Когда мы встретились один на один, он выглядел очень уверенно, он действительно поверил в свои слова, и когда я почувствовал его энергию, это позволило мне вернуться домой, чтобы тренироваться еще упорнее, потому что знаю, с кем буду иметь дело.

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Это то, что один боец ​​хочет от другого бойца – чтобы они вышли и выступили наилучшим образом. Поскольку я выйду, чтобы отдать всего себя, вы смотрите на человека, готового умереть на ринге в любой момент. Я доказал это много раз, и это не изменится до конца моей карьеры», — сказал Уайлдер.

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