Бокс
Украинский боксер погиб на войне с россией
Боксер закрыл собой собратьев при обстреле из Градов Сегодня 10:30 216 0
Источник — obozrevatel. .
Украинский боксер из Броваров Андрей Ярчевский погиб на войне против россии.
24-летний Ярчевский погиб, прикрывая собой собратьев 4 ноября вблизи населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.
Весной 2022-го Андрей вернулся в армию и оборонял границы Украины на южном фронте в составе «Азова». А в августе 2023-го присоединился к «Гвардии наступления», где был наводчиком минометного расчета.
Родившийся в Броварах Андрей с детства занимался боксом, хотя и не вышел на профессиональный уровень.