Украинский боксер погиб на войне с россией

Боксер закрыл собой собратьев при обстреле из Градов 216

Источник — obozrevatel. .

Украинский боксер из Броваров Андрей Ярчевский погиб на войне против россии.

24-летний Ярчевский погиб, прикрывая собой собратьев 4 ноября вблизи населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области.

Весной 2022-го Андрей вернулся в армию и оборонял границы Украины на южном фронте в составе «Азова». А в августе 2023-го присоединился к «Гвардии наступления», где был наводчиком минометного расчета.

Родившийся в Броварах Андрей с детства занимался боксом, хотя и не вышел на профессиональный уровень.