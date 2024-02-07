Бокс
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч объяснил, почему рассечение Тайсона Фьюри могло произойти раньше во время тренировочного лагеря.
«Я не уверен, что бой состоится в мае. Начнем с того, что я не был уверен в рассечении, я хотел посмотреть на него и увидеть, как его зашивают.
После того, как я увидел Тайсона Фьюри вчера вечером в его Instagram, рассечение не выглядит как острая травма, оно выглядит как травма, которая заживает. Оно покрыто струпьями, отек спал, а синяк выглядит примерно недельной или десятидневной давности.
Не знаю, как это повлияет на ситуацию, но может быть, они сидели и ждали подходящего момента, чтобы сообщить новость», – заявил Фроч.
Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.