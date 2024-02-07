Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

boxing-social.com. Карл Фроч / Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч объяснил, почему рассечение Тайсона Фьюри могло произойти раньше во время тренировочного лагеря.

«Я не уверен, что бой состоится в мае. Начнем с того, что я не был уверен в рассечении, я хотел посмотреть на него и увидеть, как его зашивают.

После того, как я увидел Тайсона Фьюри вчера вечером в его Instagram, рассечение не выглядит как острая травма, оно выглядит как травма, которая заживает. Оно покрыто струпьями, отек спал, а синяк выглядит примерно недельной или десятидневной давности.

Не знаю, как это повлияет на ситуацию, но может быть, они сидели и ждали подходящего момента, чтобы сообщить новость», – заявил Фроч.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua