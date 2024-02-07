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Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет интересный вечер бокса. В главном событии встретятся два американца.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) сразится с соотечественником Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

ВИДЕО. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис провели дуэль взглядов

Американец Теофимо Лопес перед боем сказал:

«Я умру на ринге, если придется, и я это сделаю. Я умер, когда дрался с Джорджем Камбососом, но я все еще здесь. Итак, я знаю, что нужно для победы, и я также знаю, что произойдет, если я проиграю.

Бокс учит вас, дает опыт, уроки, преподносит вам испытания. Это действительно так, и мне пришлось через это пройти. Когда я дрался с Сандором Мартином, я сломал левую руку перед боем с ним.

Подходя так близко к бою, надо принимать бой. Я мой худший критик. Мы знаем, как довести себя до максимума. Я думаю, пришло время людям увидеть, какой я на самом деле. Все это поймут.

Когда я вступил в бой с Джошем Тейлором, я не полностью восстановился после травмы левой руки. Я знал, что это моя единственная возможность. Тогда я сказал себе: забудь об этом, я буду бороться с болью, и мы справимся».

sport.ua

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