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Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк и Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал про гонорар украинского боксера за бой против Тайсона Фьюри:

«Это будет самый большой контракт для Усика в его карьере. Так и должно быть. В бою за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть.

Это много денег. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Кличко одержал за победу над Поветкиным в москве. Эта сумма давно больше.

Это сражение все хотят посмотреть, но надо выстроить эту коммуникацию между потребителем и каналом дистрибуции. Это сделать несложно, учитывая имеющийся спрос. А спрос необыкновенный, как и спрос на билеты», – сказал Красюк.

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

sport.ua

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