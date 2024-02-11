Instagram. Валерий Залужный

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб в своем Instagram провел аукцион на футболку киевского «Динамо» с фамилией и подписью уже бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Украинский чемпион Александр Усик сделал ставку в 50 тысяч долларов, однако его предложение было перебито.

Неизвестный пользователь с ником olexandr_0303 отдал 55 тысяч долларов, благодаря чему и выиграл аукцион.

Голуб отчитался о переводе денег на его счет. Вся сумма пойдет на помощь двум благотворительным фондам.

ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили

sport.ua