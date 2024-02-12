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Экс-соперник Усика поделился ожиданиями от боя украинца с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, чего ждет от боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

«Это отличный поединок. Мне реально без разницы, кто победит, а кто нет. Я хочу, чтобы они подарили нам отличный бой. Мне плевать. В последний раз, когда мы видели абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, вы, пожалуй, еще писались в штаны. Я прав?

Я отвечаю вам. Когда у нас в последний раз был абсолютный чемпион, вы бегали вокруг мамы и говорили: «Что у нас на обед? Я хочу в McDonald’s. Я хочу в McDonald’s». Так что мне плевать, я просто хочу посмотреть бой», – признался Чисора.

Напомним, поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее Дерек Чисора назвал сроки завершения своей карьеры.

sport.ua

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