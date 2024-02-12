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Бокс

«На нас давят». У Фьюри объяснили, почему бой с Усиком точно состоится

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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса Тайсона Фьюри против Александра Усика точно состоится 18 мая, так как обе стороны испытывают давление от руководящих организаций.

На Фьюри давит WBC, который дает пока дает британцу время на бой.

«Я абсолютно уверен, что бой состоится 18 мая. У нас есть руководящие органы в боксе, и они оказывают давление на нас. Им нужно, чтобы бой состоялся, чтобы пояса были на кону».

«Так что поединок будет. У нас есть дата, все будет нормально», – сказал Уоррен.

Интересно, что если на Фьюри давит WBC, то на Усика с обязательным претендентом давит IBF, которая требует бой для Филипа Хрговича.

Ранее сообщалось, что победителю боя Усик – Фьюри в случае реванша придется сделать титул IBF вакантным.

sport.ua

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