Промоутер Усика: Фьюри – не враг Александра

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, сообщил, как он относится к британскому боксеру Тайсону Фьюри.

«Он (Энтони Джошуа, — ред.) соперник, он не враг, и с пониманием относимся, кстати, так же и к Тайсону Фьюри. Несмотря на все то, что он рассказывает, я уверен, что после этой трилогии Фьюри с Усиком будут друзьями. Говорю трилогии, вроде как вангую», — цитирует слова Красюка Sportarena.

Напомним, бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.