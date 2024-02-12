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Промоутер рассказал, что будет делать Усик, если Фьюри снова снимется с боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), рассказал, что 18 мая в Эр-Рияде его клиент должен драться при любых условиях. Даже если обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не выйдет на ринг.

«Для Усика на 18 мая будет действовать другое правило. Он должен будет отбоксировать в этот день при любых условиях. Если Фьюри снова сойдет с дистанции, значит должен быть готов другой соперник, который будет в андеркарде этого поединка. Он будет готовиться к своему сопернику на бой, как это нормально делается в больших шоу. Если основной боец сходит с дистанции, его сменяет другой, если и он не может выступать – значит будет третий, который станет участником основного события.

Реально, такое в больших поединках случается. Когда Усик боксировал с Гасиевым и у нас было много разногласий с организаторами, то в раздевалке там был какой-то крузер из Венгрии, который был готов заменить Александра, если он откажется от боя. Когда-нибудь я буду писать мемуары и расскажу об этом», – признался промоутер.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

sport.ua

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