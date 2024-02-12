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Промоутер Усика: «Фьюри – не враг Александра. После боя будут друзьями»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о своем отношении к супертяжеловесам Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри.

«Энтони Джошуа – нормальный парень, но после реванша с Усиком он так перегнул потенциал своей психики, так натянул струну в одну сторону, что она едва не оборвалась после того, как не его объявили победителем. В тот момент все эмоции как фонтаном, гейзером выплеснулись. Он просто их не смог сконтролировать. Это было то, что на душе. Жалеет ли он сейчас о том, что тогда сказал? Я думаю, что в глубине души – да. Не должен был он так себя вести: сначала побежать с ринга, потом вернуться, потом выбросить те пояса, потом начать конфликтовать с тренером, потом с Васей Ломаченко конфликтовать. Бывает, немного шторка задвинулась, но это не значит, что он плохой человек.

Мы с ним сели потом перед пресс-конференцией, попросили выключить камеры. Сели на лестнице и так по душам поговорили: «Реально, чего ты, ты сделал все, что мог. Но сегодня он сильнее. Это не значит, что ты плохой человек или что ты неудачник. Это ничего не значит. Это просто означает, что сегодня Усик победил – все. А ты себе работай дальше, кто знает, может через 2-3 года ты снова будешь чемпионом мира». Мы обнялись и в таких теплых отношениях и находимся.

Он соперник, он не враг, и с пониманием относимся, кстати, так же и к Тайсону Фьюри. Несмотря на все то, что он рассказывает, я уверен, что после этой трилогии Фьюри с Усиком будут друзьями. Говорю трилогии, вроде как вангую».

Ранее Александр Красюк рассказал о гонораре Александра Усика за бой против Тайсона Фьюри.

sport.ua

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