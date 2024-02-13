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Джошуа может стать запасным бойцом на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших рассказал, что произойдет, если чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) или обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не смогут выйти на ринг 18 мая.

Для начала отметим, оба боксера обязались заплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов в случае отказа от поединка.

Если Фьюри откажется от боя, то 18 мая Усик получит соперника по своему выбору.

А если Усик откажется, то Алалших хочет, чтобы 18 мая состоялся бой Фьюри против Энтони Джошуа.

Это информацию уже прокомментировал Эдди Хирн, промоутер Эй Джея.

«Удивительно то, что Энтони будет боксировать четыре раза за 11 месяцев, и это очень хорошо для него. Это так освежает его карьеру после стольких периодов бездействия.

В какой-то момент ему понадобится отдых, но если он хорошо пройдет через Нганну и представится такая возможность, я думаю, он будет готов к бою с Фьюри или Усиком», – сказал Хирн.

sport.ua

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