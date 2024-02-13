Катмен Усика поделился реакцией на рассечение у Фьюри

Instagram. Александр Усик и Расс Анбер

Катмен Расс Анбер, который входит в команду Александра Усика, дал оценку рассечению, полученному британцем Тайсоном Фьюри при подготовке к поединку с украинцем из-за чего бой был перенесен с 17 февраля на 18 мая.

«В таком шлеме, как у Тайсона, при полной защите получить такое рассечение практически невозможно. Но такое случилось и говорят, что после удара локтем. В боксе происходят разные вещи, хотя я ничего подобного не видел, но это произошло, кто знает как. Что можно теперь поделать? Моей первой реакцией было то, что это неправда, но рассечение было настоящим».

Сможет ли Фьюри вовремя подготовиться к 18 мая? Думаю, в наши дни трех месяцев может быть достаточно, кожа быстро заживает. Его хорошо зашьют, швы снимут где-то через неделю, витамин Е поможет коже восстановиться, три месяца вполне хватит», – рассказал известный катмен и тренер Расс Анбер.

Ранее экс-чемпион мира Келл Брук заявил, что рассечение является удачей для Тайсона Фьюри.

sport.ua