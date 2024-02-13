Украинские боксеры завоевали шесть медалей на турнире в Болгарии

Facebook

В столице Болгарии – Софии – состоялся международный турнир Кубок Странджа. Украинские боксеры на турнире, который был юбилейным, 75-м, завоевали шесть медалей (1 золото, 2 серебра и три бронзы).

Золотую награду завоевал Богдан Толмачев в весовой категории до 86 кг. В «украинском финале» Толмачев победил партнера по команде Павла Мичковского.

Серебряную награду, кроме Мичковского, также завоевала и Татьяна Довгаль, которая соревновалась в весовой категории до 60 кг.

И сразу трое боксеров завоевали бронзовые награды – Айдер Абдураммов (57 кг), Ярослав Харциз (63,5 кг) и Василий Ткачук (+92 кг).

sport.ua