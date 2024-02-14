Бокс
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров: есть ли в нем Усик
Первым в рейтинге идет Теренс Кроуфорд.
Авторитетный журнал The Ring обнародовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первое место занимает Теренс Кроуфорд, вторым идет Наоя Иноуэ, а тройку лидеров занимает украинец Александр Усик.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)
2. Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO)
3. Александр Усик (21-0, 13 KO)
4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO)
5. Артур Бетербиев (20-0, 20 KO)
6. Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO)
7. Девин Хейни (31-0, 15 KO)
8. Эррол Спенс (28-1, 22 KO)
9. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO)
10. Джесси Родригес (19-0, 12 KO)