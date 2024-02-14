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Бокс

The Ring обновил рейтинг лучших боксеров: есть ли в нем Усик

Первым в рейтинге идет Теренс Кроуфорд.

Авторитетный журнал The Ring обнародовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое место занимает Теренс Кроуфорд, вторым идет Наоя Иноуэ, а тройку лидеров занимает украинец Александр Усик.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)

2. Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO)

3. Александр Усик (21-0, 13 KO)

4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO)

5. Артур Бетербиев (20-0, 20 KO)

6. Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO)

7. Девин Хейни (31-0, 15 KO)

8. Эррол Спенс (28-1, 22 KO)

9. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO)

10. Джесси Родригес (19-0, 12 KO)

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