Бывший чемпион мира высмеял Фьюри, который пообещал провести еще 5 боев

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и известный аналитик бокса Пол Малиньяджи (36-8, 7 KO) поднял на смех заявление обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), который ранее заявил, что собирается провести не менее 5 боев до завершения карьеры.

«Фьюри говорит, что у него есть два боя с Усиком, два боя с Джошуа и снова с Нганну. Кто знает?. При том темпе, который он демонстрирует, и при том графике, который он соблюдает, это означает, что он будет боксировать до 45 лет», – сказал Малиньяджи.

Поединок Фьюри с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua