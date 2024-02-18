Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) уже приступил к тренировкам к перенесенному бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

«Это бокс. Такое случается, и я уверен, что теперь это будет еще более серьезный бой. Им обоим приходится терпеть разочарование, столько жертв, столько терпения, столько работы, а потом одно рассечение, и все откладывается.

Но они вернулись в зал. Я разговаривал с Тайсоном пару дней назад. Он в порядке, он готов продолжать, и 18 мая это будет одно из лучших событий в истории бокса.

Это просто накал страстей. На кону стоит так много. Бой за абсолютное чемпионство не проводился 25 лет. Это бой, который пытались провести последние пять лет. Теперь, когда он почти состоялся, из-за одного маленького инцидента он отменяется. Это был напряженный момент, но все будет хорошо», – сказал Сулейман.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua