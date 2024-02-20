«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров

Сергей Стаховский

Экстенисист и воин Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский рассказал, кто из украинских спортсменов его разочаровал.

– Кто тебя разочаровал из украинских спортсменов? Кому ты не пожмешь руки?

– Да ничего в принципе не изменилось. У нас пару боксеров есть. К сожалению, они подтверждают статус своей недалекой интеллектуальности.

– О ком ты говоришь?

– У нас есть Ломаченко…

– Кто второй?

– Не тот, о ком ты думаешь. Господин Александр Усик хотя бы более-менее понимает ситуацию. Я бы не сказал, что он гибкий, но он изменил свое отношение к тому, что было до этого. Если я не ошибаюсь, Гвоздик у нас очень веселый персонаж.

Ранее Сергей Стаховский рассказал о том, как воюет в составе спецподразделения СБУ Альфа.

sport.ua