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ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко встретился с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Фотографией двух украинцев поделилась координатор платформы United24 Ярослава Гресь в своих социальных сетях.

«Запланировали что-то хорошее», – написала Гресь в инстаграме.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

sport.ua

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