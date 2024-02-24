Экс-тренер Джошуа не уверен, что Фьюри будет готов к бою с Усиком 18 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Американский тренер Роберт Гарсия, который в свое время работал с британцем Энтони Джошуа, высказал мнением о предстоящем поединке за абсолют между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Это отличный бой, потому что они подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Такого у нас уже давно не было, я в восторге от этого поединка.

Думаю, что если после такого рассечения переносить бой на пару месяцев, то времени может оказаться недостаточно. На фотографиях, которые я видел, рассечение выглядит достаточно большим и глубоким. Поэтому я не знаю, заживет ли сечка к маю. Но надеюсь, что мы увидим этот бой.

Боксу нужен этот поединок, а тем более супертяжелому весу. У нас давненько не было абсолютного чемпиона. Я думаю, что нам необходим этот бой», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua