Бывший чемпион мира обновил прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) поделился мнением о бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я всегда отдавал предпочтение своему другу Тайсону Фьюри. Я думаю, что Тайсон лучше как боец, у него получше навыки. К тому же, по моему мнению, он больше и сильнее. Фьюри побеждал больших супертяжеловесов.

Безусловно, все склоняются в сторону Тайсона, потому что он действующий линейный чемпион мира в супертяжелом весе. Но Усик может доставить много проблем своим стилем. Он очень необычный боец, по нему крайне трудно попасть. Я отдаю предпочтение Фьюри, но какой же это будет поединок», – сказал Хан в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Ранее Амир Хан был уверен, что Фьюри нокаутирует Усика.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua