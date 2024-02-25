Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Один из самых популярных в США боксеров Райан Гарсия (24-1, 20 KO) рассказал, сколько именно он заработал за свою карьеру.

Единственное поражение Гарсии случилось в поединке с Джервонтой Дэвисом в 2022 году.

В следующем бою Гарсия встретится с Девином Хейни в бою за титул чемпиона мира WBC в суперлегком весе на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, 20 апреля.

«В 25 лет я уже заработаю после этого боя 80-100 миллионов долларов. Если ты заработал столько в 25 лет, кто останется в проигрыше?», – сказал Райан, у которого более 10 миллионов подписчиков в инстаграме.

Отметим, что в любителях Гарсия и Хейни встречались 6 раз, счет ничейный. Но Девин будет явным фаворитом в бою на профессиональном ринге.

sport.ua