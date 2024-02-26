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Бокс

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

Knockout Promotions. Федор Черкашин

Интересный вечер бокса под эгидой Knockout Promotions прошел 24 февраля в польском городе Белосток.

Украинский и польский боксер Федор Черкашин (новый рекорд: 23–1, 14 KO) по очкам победил колумбийца Хайро Дельгадо (11–3, 8 KO).

По итогам 8-рандового боя все судьи единогласно отдали победу Федору: 79–73, 80–72, 80–72.

Таким образом, Черкашин закрыл досадное поражение от француза Аннауэля Нгамиссэнге, которое произошло в августе 2023 года.

Украинец Дмитрий Федас (8–6–2, 5 KO) техническим нокаутом в 5-м раунде уступил Ихосвани Рафаэлю Гарсии из Кубы (12–0, 9 KO).

Украинский супертяж Павел Кроленко (3–14–1, 2 KO) уступил поляку Петру Лачу по очкам в 6 раундах (54–59, 53–60, 53–60).

42-летний польский ветеран Кшиштоф Влодарчик (65–4–1, 44 KO) победил 38-летнего аргентинца Пабло Сезара Виллануеву (12–5–1, 0 KO) единогласным решением судей по итогам 8 раундов (79–73, 80–72, 79–73).

В главном бою вечера поляк Камиль Шеремета (25–2–2, 8 KO) и Абель Мина из Эквадора (17–3–1, 9 KO) завершили 10-раундовое сражение вничью (98–92, 93–97, 95–95).

Андеркард боя Усика. Черкашин потерпел первое поражение на профи-ринге

Результаты шоу бокса в польском Белостоке

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

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Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

sport.ua

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