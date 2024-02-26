Халк вернулся! Шевадзуцкий закрыл поражение уверенной победой в Германии

Instagram. Игорь Шевадзуцкий

Вечером 25 февраля в немецком Людвигсбурге проходит вечер бокса с участием украинских боксеров.

Украинский боксер хевивейта Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 KO) победно вернулся в ринг после поражения от Мартина Баколе из ДР Конго.

Соперником Шевадзуцкого был 20-летний немец Эдонис Бериша (7–0, 6 КО).

Украинец по прозвищу Халк владел преимуществом в 6-раундовом поединке, и уже после второй трехминутки соперник отказался от продолжения боя. Это 11-я победа Шевадзуцкого на профи-ринге, а у Эдониса – первое поражение.

В этом же вечере бокса в Германии будет боксировать еще один украинец Виктор Выхрист (12–1, 7 КО), соперником которого будет аргентинец Маркос Антонио Аумада (25–12, 20 КО),

Игорь Шевадзуцкий (Украина) – Эдонис Бериша (Германия) – RTD 2/6

sport.ua