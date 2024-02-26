Отец Фьюри: «Когда я увидел, в какой форме находится Тайсон…»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Джон Фьюри, отец обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), отверх обвинения в том, что рассечение его сына связано с затягиванием выхода на ринг против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО)

«Это чушь собачья. Спарринг-партнер сказал, что произошло, несчастные случаи случаются. Разговоры о ерунде ничего не изменят, так что заткнитесь, держите себя в руках, и пусть они дерутся 18 мая. Тогда все и решится.

Тайсон выглядит хорошо, не так ли? Я очень тяжело отреагировал на рассечение, потому что, когда я увидел, в какой форме Тайсон находится… Должно быть, он посвятил себя делу, и это меня очень радует. Я всегда говорил, что 70 процентов Тайсона – это слишком много для Усика, но, похоже, мы получим больше, чем 70 процентов.

Тайсон выглядит в лучшей форме с тех пор, как завоевал титул. Я был впечатлен, они проделали большую работу, так что удачи им», – сказал Джон Фьюри.

Ранее Тони Беллью отверг версию о том, что Фьюри боится драться с Усиком.

sport.ua