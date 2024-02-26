Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Джон Скалли, тренер чемпиона полутяжелого веса Артура Бетербиева, возмущен тем, что WBC назначил бой Александра Гвоздика и Дэвида Бенавидеса за титул временного чемпиона.

«Назначение боя Бенавидеса и Гвоздика – это безумие. Я это ненавижу в боксе. Зачем нужен временный чемпион, если действующий в полном порядке и проводит бои? В этом нет необходимости и это неправильно».

«И кто-то из них потом будет заявлять, что является чемпионом WBC, но это абсолютно не так, пока кто-то не заберет пояс у Бетербиева. Не могу поверить, что такой бой допустили», — сказал Скалли.

Бой Гвоздика должен состояться в июне или июле.

sport.ua