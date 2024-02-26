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«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC в супертяжелом весе, заявил, что команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика просто тратит время, когда настраивает своего подопечного на победу в бою с его сыном.

«Хочу обратиться к людям, которые подбадривают Усика: ваш парень не справится с этой работой. Все те, кто думает, будто раздутый средневес может победить, забудьте об этом. Тайсон будет готов. Вопрос в том: будет готов ли Усик?

Тайсон в хорошей форме, не так ли? Меня очень расстроило это рассечение, потому что Тайсон был в отличной форме. Наша команда проделал отличную работу», — признался Фьюри-старший.

Напомним, бой Усика и Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее отец Фьюри оценил вероятность третьего боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

sport.ua

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