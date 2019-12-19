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Футбол

Дмитрий Иванисеня может стать игроком киевского Динамо?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Иванисеня

Невероятный прогресс, который демонстрирует в нынешнем сезоне Дмитрий Иванисеня в составе луганской “Зари”, не остался без внимания со стороны киевского “Динамо”.

По информации “Динамомании”, полузащитник луганского клуба может стать игроком вице-чемпионов Украины уже в ближайшее время. Условия возможного перехода пока не известны.

Напомним, Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого “Шахтера”, но а основу “горняков” он так и не дебютировал. Он успел поиграть в составе “Ильичёвца”, тбилисского “Динамо”, пока не перешел в “Зарю”, где стал одним из ключевых исполнителей клуба.

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Тэги: главноеДинамоДмитрий ИванисеняЗаря
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