Дмитрий Иванисеня может стать игроком киевского Динамо?

Невероятный прогресс, который демонстрирует в нынешнем сезоне Дмитрий Иванисеня в составе луганской “Зари”, не остался без внимания со стороны киевского “Динамо”.

По информации “Динамомании”, полузащитник луганского клуба может стать игроком вице-чемпионов Украины уже в ближайшее время. Условия возможного перехода пока не известны.

Напомним, Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого “Шахтера”, но а основу “горняков” он так и не дебютировал. Он успел поиграть в составе “Ильичёвца”, тбилисского “Динамо”, пока не перешел в “Зарю”, где стал одним из ключевых исполнителей клуба.