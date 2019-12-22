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Футбол

Джейдон Санчо в январе станет игроком Челси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Первым громким приобретением лондонского “Челси” должен стать лидер дортмундской “Боруссии” Джейдон Санчо.

Как сообщает британский таблоид The Sun, инициатором приглашения звездного вингера выступает главный тренер “Челси” Френк Лемпард. Потенциальная сделка уже была обговорена с владельцем клуба Романом Абрамовичем. За переход Санчо “Челси” может заплатить 120 миллионов фунтов.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Джейдона Санчо 24 матча за “Боруссию”, 12 голов и тринадцать результативных передач.

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Тэги: Боруссия ДортмундДжейдон СанчоЧелси
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