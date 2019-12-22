Тайсон заявил о намерении покинуть чемпионат Украины

Один из самых ярких игроков чемпионата Украины Тайсон скорей всего покинет Премьер лигу и и соответственно донецкий “Шахтер” после окончания контракта.
Нежелание “горняков” отпускать игрока и его желание вернуться на родину, вынуждает футболиста отказаться от нового контракта, чтобы безпрепятственно покинуть “Шахтер” по окончанию контракта.
«Я не буду сейчас говорить о возвращении в «Интернасьонал». Если я не перейду, то буду потом виноват.
У меня остался только один год контракта с «Шахтером», я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — «Интернасьонал».
Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт»
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