Тайсон заявил о намерении покинуть чемпионат Украины

Один из самых ярких игроков чемпионата Украины Тайсон скорей всего покинет Премьер лигу и и соответственно донецкий “Шахтер” после окончания контракта.

Нежелание “горняков” отпускать игрока и его желание вернуться на родину, вынуждает футболиста отказаться от нового контракта, чтобы безпрепятственно покинуть “Шахтер” по окончанию контракта.

«Я не буду сейчас говорить о возвращении в «Интернасьонал». Если я не перейду, то буду потом виноват.

У меня остался только один год контракта с «Шахтером», я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — «Интернасьонал».

Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт»