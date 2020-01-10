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Футбол

Игнатенко может вернуться в Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Игнатенко

Защитник донецкого “Шахтера” Даниил Игнатенко, который летом на правах аренды перешел в венгерский “Ференцварош”, может в скором времени вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает Nemzeti Sport, украинский футболист не попал в число игроков, которые отправились на зимние сборы “Ференцвароша”. Причиной является досрочное расторжение аренды с игроком.

Стоить отметить, что Даниил Игнатенко имел регулярную практику в составе “Ференцвароша”, за который отыграл семнадцать матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Напомним, что “Ференцварош” может покинуть также и Александр Зубков, который интересен клубам Серии А.

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Тэги: Даниил ИгнатенкоФеренцварошШахтер
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