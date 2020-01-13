“Динамо” провалило очередной трансфер, “Ференцварош” выгоняет украинца

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек “Динамо” Дерліс Гонсалес все же не нужен “Сантосу”.

Новый тренер “рыб” Жезуалду Феррейра рассчитывает на других футболистов, поэтому попросил руководство расторгнуть аренду 25-летнего парагвайца.

“Динамо” это не устраивает,поэтому Гонсалес может на полгода остаться без игровой практики. Его хочет подписать “Олимпия” Асунсьон, но денег на покупку и даже зарплату там не хватает.

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Форвард братиславского “Слована” Андраж Шпорар определился с тем, куда хочет перейти зимой.

По данным СМИ Португалии, это “Спортинг”, предложение которого оказалась лучшей для 25-летнего игрока.

Также Шпораром интересуются “Динамо” и “Селтик”.

В 42 матчах за свой клуб Андраж наштампував 43 гола.

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Полузащитник Даниил Игнатенко действительно покинет “Ференцварош” этой зимой.

Это подтвердил спортивный директор клуба Тамаш Хайнал.

После приобретения бразильца Сомали 22-летнему украинскому таланту не нашлось места в списке из десяти легионеров на сезон. Поэтому он может искать себе новое место работы.

Права на Игнатенко принадлежат”Шахтеру”.

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Голкипер Роман Подковка уже во второй раз покинет “Карпаты”.

Этого розыгрыша УПЛ 24-летний воспитанник сыграл 10 матчей, совершив несколько откровенных ляпов.

Поэтому во второй части сезона тренер Роман Сажар на якорек из проволоки сделать не рассчитывает. Ожидается, что контракт с ним будет расторгнут по согласию сторон.

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“Олимпик” и “Колос” могут подписать защитника “Зари” Дмитрия Литвина.

23-летний украинец не нужен своему клубу, а потому в ноябре ездил на просмотр в “Химок” из второго дивизиона чемпионата России. Впрочем переход сорвался.

Теперь же Литвин имеет шанс стабильно играть в УПЛ. Такой уж уровень…