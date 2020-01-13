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Футбол

Кирилл Петров перешел в Колос

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кирилл Петров

Коваливский “Колос” продолжает укомплектовывать свой состав.

По информации Динамомании, очередным новичком коваливского клуба стал известный украинский полузащитник Кирилл Петров, который последнее время играл в составе азербайджанского “Нефтчи”. Условия контракта игрока не сообщаются.

Напомним, Кирилл Петров в составе юношеской сборной Украины становился чемпионом Европы 2009 года. Также он успел сменить целый ряд клубов, среди которых: «Динамо», «Кривбасс», «Говерла», «Арсенал-Киев», «Олимпик», польская «Корона» и «Ордабасы» из «Казахстана. 

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Тэги: Кирилл ПетровКолосНефтчи
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