Кирилл Петров перешел в Колос

Коваливский “Колос” продолжает укомплектовывать свой состав.

По информации Динамомании, очередным новичком коваливского клуба стал известный украинский полузащитник Кирилл Петров, который последнее время играл в составе азербайджанского “Нефтчи”. Условия контракта игрока не сообщаются.

Напомним, Кирилл Петров в составе юношеской сборной Украины становился чемпионом Европы 2009 года. Также он успел сменить целый ряд клубов, среди которых: «Динамо», «Кривбасс», «Говерла», «Арсенал-Киев», «Олимпик», польская «Корона» и «Ордабасы» из «Казахстана.