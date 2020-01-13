Официально: Роман Григорчук покинул Астану

Один из лучших украинских специалистов Роман Григорчук остался без работы.

Как сообщает официальный сайт казахстанской “Астаны”, украинский тренер расторг с клубом контракт по обоюдному согласию.

Напомним, под руководством Романа Григорчука “Астана” выиграла чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Также тренер вывел команду в групповой этап Лиги Европы, где “Астана” сенсационно обыграла “Манчестер Юнайтед”.

Напомним, ранее Роман Григорчук выигрывал чемпионат Латвии, выводил “Черноморец” в 1/16 финала Лиги Европы, становился серебряным призером чемпионата Азербайджана.