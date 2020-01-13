Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Роман Григорчук покинул Астану
Футбол

Официально: Роман Григорчук покинул Астану

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Григорчук

Один из лучших украинских специалистов Роман Григорчук остался без работы.

Как сообщает официальный сайт казахстанской “Астаны”, украинский тренер расторг с клубом контракт по обоюдному согласию.

Напомним, под руководством Романа Григорчука “Астана” выиграла чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Также тренер вывел команду в групповой этап Лиги Европы, где “Астана” сенсационно обыграла “Манчестер Юнайтед”.

Напомним, ранее Роман Григорчук выигрывал чемпионат Латвии, выводил “Черноморец” в 1/16 финала Лиги Европы, становился серебряным призером чемпионата Азербайджана.

загрузка...
Тэги: АстанаглавноеРоман Григорчук
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Осимхен
Звезда Лилля заинтересовала киевское Динамо

Олег Мазуренко
Официально: Олег Мазуренко – главный тренер Оболонь-Бровар

Кирилл Петров
Кирилл Петров перешел в Колос

Каду
Заря близка к подписанию Каду

Официально: Гордиенко, Мышенко и Вантух – игроки Александрии

Закрыть