Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТренер Селтика сделал оптимистический прогноз относительно будущего Шведа
Футбол

Тренер Селтика сделал оптимистический прогноз относительно будущего Шведа

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Марьян Швед

Несмотря на провальную первую половину сезона в составе “Селтика”, украинский талант Марьян Швед все же имеет будущее в клубе. Такие выводы напрашиваются после высказываний главного тренера “кельтов” Нила Леннона.

«У Шведа есть возможность вспыхнуть во второй части сезона. Он выглядит здоровым, я доволен им. Иногда ребятам непросто адаптироваться, особенно если они приезжают без семьи. 

У него не получился быстрый старт, но он еще молод, мне понравилось то, что я в нем увидел. Он был хорош»

Напомним, за полгода в “Селтике” Марьян Швед сыграл в двух матчах и отличился одним забитым голом.

загрузка...
Тэги: КарпатыМарьян ШведСелтик
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Василий Кравец
Тенерифе и Луго претендуют на Кравца

Александр Гладкий
Фатих Карагюмрюк подпишет экс-форварда сборной Украины

“Динамо” провалило очередной трансфер, “Ференцварош” выгоняет украинца

Хавбек “Динамо”: Нужно догонять “Шахтер”

Цель “Динамо” отдалилась от трансфера

Закрыть