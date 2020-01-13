Тренер Селтика сделал оптимистический прогноз относительно будущего Шведа

Несмотря на провальную первую половину сезона в составе “Селтика”, украинский талант Марьян Швед все же имеет будущее в клубе. Такие выводы напрашиваются после высказываний главного тренера “кельтов” Нила Леннона.

«У Шведа есть возможность вспыхнуть во второй части сезона. Он выглядит здоровым, я доволен им. Иногда ребятам непросто адаптироваться, особенно если они приезжают без семьи.

У него не получился быстрый старт, но он еще молод, мне понравилось то, что я в нем увидел. Он был хорош»

Напомним, за полгода в “Селтике” Марьян Швед сыграл в двух матчах и отличился одним забитым голом.