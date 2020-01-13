Звезда Лилля заинтересовала киевское Динамо

Киевское “Динамо” продолжает активно искать варианты для усиления линии нападения.

Как сообщает Gong.bg, под прицел вице-чемпионов Украины попал нападающий сборной Нигерии и французского “Лилля” Виктор Осимхен. Пока информация о начале переговорах отсутствует.

Стоить отметить, что переход Осимхена в киевское “Динамо” выглядит маловероятным, за 21-летним нигерийским форвардом “Догов” сейчас охотиться ряд ТОП-клубов Европы. Его оценивают в 30 миллионов евро. К слову, за последние полгода он забил восемнадцать голов.