Евгений Смирнов проходит смотрины в Черноморце

Воспитанник одесского “Черноморца” Евгений Смирнов может в скором времени вернуться в родную команду.
Как сообщает FootBoom, 26-летний полузащитник прибыл на просмотр в команду Остапа Маркевича, по итогам которых он может подписать с “моряками” контракт. Сейчас футболист является свободным агентом.
Напомним, Евгений Смирнов выступал в составе “Черноморца” с 2011 по 2014 год, после чего перешел в “Тирасполь”. Последним его клубом был белорусский “Гомель”.
Ранее “Черноморец” уже вернул в свои ряды воспитанника Евгения Зубейко.
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