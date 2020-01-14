Евгений Смирнов проходит смотрины в Черноморце

Воспитанник одесского “Черноморца” Евгений Смирнов может в скором времени вернуться в родную команду.

Как сообщает FootBoom, 26-летний полузащитник прибыл на просмотр в команду Остапа Маркевича, по итогам которых он может подписать с “моряками” контракт. Сейчас футболист является свободным агентом.

Напомним, Евгений Смирнов выступал в составе “Черноморца” с 2011 по 2014 год, после чего перешел в “Тирасполь”. Последним его клубом был белорусский “Гомель”.

Ранее “Черноморец” уже вернул в свои ряды воспитанника Евгения Зубейко.