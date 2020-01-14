СК Днепр-1 готовит переход известного бразильца

В недалеком прошлом лидер ФК “Львов” Лукас Тейлор, в скором времени может вернуться в чемпионат Украины.

По информации неофициального сайта “Днепра”, руководство СК “Днепр-1” очень близко к подписанию контракта с 24-летним латералем. Переговоры по переходу бразильца находятся на финальном этапе.

Напомним, выступая за ФК “Львов” Лукас Тейлор в 16 матчах забил три гола и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне он выступал в Португалии за “Эшторил”, правда, в составе второй команды клуба. Защитник является воспитанником “Палмейраса”.