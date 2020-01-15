Новичок “Днепра-1”: Были варианты из России, Турции и Польши

Защитник “Днепра-1” Александр Сваток рассказал о возвращении в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение “Днепра-1».

По моим ощущениям, это тот самый “Днепр” – львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопирьонок, Супряга.

Я знаю требования и амбиции Михайленко. Все это мне импонирует. Михайленко пытается привить “Днепру” современный, не скучный футбол. У него все ребята понимают, что и для чего делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти как футболист”, – сказал Сваток в интервью журналу “Футбол”.