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Футбол

Кучер, Вербный, Ковтун покинули Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Кучер

Львовские “Карпаты” продолжают массовую чистку состава, которая, скорей всего, связанная с финансовыми проблемами, которые испытывает клуб.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, по обоюдному согласию контракт с клубом расторгли Александр Кучер, Назар Вербный и Алексей Ковтун, также пресс-служба клуба подтвердила уход Сергея Вакуленко, о чем сообщалось ранее.

Напомним, львовские “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Ранее клуб покинули Понде, Ди Франко и Войкович. По последним слухам, в ближайшие дни клуб покинут ещё несколько исполнителей.

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Тэги: Александр КучерКарпатыНазар Вербный
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