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Футбол

Директор “Карпат” обвинил владельца “Движения” в провале земельного вопроса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор “Карпат” Ростислав Ящишин прокомментировал решение Львовского городского совета не давать в аренду клубу землю возле стадиона “Украина”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, он поблагодарил за помощь городскому голове Львова Андрею Садовому, а также обвинил в провале голосования собственника “Движения” Григория Козловского.

По словам Ящишина, то постоянно агитировал депутатов не поддерживать этот вопрос и таки своего добился.

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Источник: sportanalytic.com
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