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Пятница, 24 января, 2020
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Футбол

Клубы УПЛ согласились изменить календарь ради сборной

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что большинство клубов согласились на предложение немного спрессовать календарь. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что теперь матчи Кубка Украины, а также чемпионата сместят, чтобы регулярный сезон завершился уже 16 мая.

После этого состоятся матчи плей-офф за место в отборе Лиги Европы, после чего сезон будет завершен.

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Источник: sportanalytic.com
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