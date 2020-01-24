Клубы УПЛ согласились изменить календарь ради сборной

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что большинство клубов согласились на предложение немного спрессовать календарь. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что теперь матчи Кубка Украины, а также чемпионата сместят, чтобы регулярный сезон завершился уже 16 мая.

После этого состоятся матчи плей-офф за место в отборе Лиги Европы, после чего сезон будет завершен.

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