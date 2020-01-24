Новое на сайте

еще
Пятница, 24 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Десна подписала защитника сборной Эстонии
Футбол

Официально: Десна подписала защитника сборной Эстонии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Йоонас Тамм

Черниговская “Десна” продолжает впечатлять своей работой на трансферном рынке.

Как сообщает официальный сайт “северян”, новичком клуба стал защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм, который подписал с клубом контракт сроком на полтора года, с возможностью пролонгации ещё на один год.

Отметим, новичок “Десны” помимо выступлений в чемпионате Эстонии успел поиграть в чемпионате Швеции, Норвегии и Польши. За национальную сборную своей страны он провел 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: главноеДеснаЙоонас Тамм
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Директор “Карпат” обвинил владельца “Движения” в провале земельного вопроса

Эксперт: Бєсєдін не хочет признавать своей вины, и это глупость

Официально. “Карпаты” выставили за дверь известного вратаря

“Заря” “смотрит” иностранного форварда

“Заря” отдала в аренду двух игроков

Закрыть