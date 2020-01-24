Официально: Десна подписала защитника сборной Эстонии

Черниговская “Десна” продолжает впечатлять своей работой на трансферном рынке.

Как сообщает официальный сайт “северян”, новичком клуба стал защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм, который подписал с клубом контракт сроком на полтора года, с возможностью пролонгации ещё на один год.

Отметим, новичок “Десны” помимо выступлений в чемпионате Эстонии успел поиграть в чемпионате Швеции, Норвегии и Польши. За национальную сборную своей страны он провел 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.