Сабо выступил против трансфера Матвиенко в “Арсенал”

Бывший наставник “Динамо” Йожеф Сабо считает, что Николай Матвиенко не сможет закрепиться в основе “Арсенала”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Эксперт убежден, что пока у игрока сборной Украины слишком мало опыта и уверенности, поэтому он имеет перспективу засесть на скамейку запасных.

В качестве последнего аргумента Сабо отметил, что никто из наших не смог нормально проявить себя в АПЛ.

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