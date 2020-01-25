Официально: Герман Пеньков – игрок ФК Львов

ФК “Львов” оперативно нашел замену Александру Бандуре, который на днях покинул рассположение клуба.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, полноценный контракт с их клубом подписал бывший вратарь донецкого “Олимпика” Герман Пеньков, который в декабре получил статус свободного агента. Сроки соглашения и условия контракта не разглашаются.

Напомним, ранее Герман Пеньков уже играл за львовский клуб, правда, за “Карпаты”, но да долго в клубе ему задержаться не удалось. Также ранее он успел поиграть за донецкий “Металлург” и каменскую “Сталь”.